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На Невском проспекте нашли мычащего подростка под психотропами
Сегодня, 9:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Невском проспекте нашли мычащего подростка под психотропами

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Говорить связно девочка была не способна.

В центре Петербурга нашли отравленную девочку-подростка. Подробности стали известны Piter.tv.

Поздним вечером 12 августа у дома 88 по Невскому проспекту в неадекватном состоянии обнаружили 15-летнюю девочку. В ответ на все вопросы она мычала и крутила головой. Прохожие ей вызвали скорую.

В больницу медики констатировали у пострадавшей отравление неустановленными психотропными веществами. Несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Говорить связно девочка не способна.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Весной в Петербурге школьница попала в реанимацию после курения вейпа.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление, психотропы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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