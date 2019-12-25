На Невском проспекте нашли мычащего подростка под психотропами

В центре Петербурга нашли отравленную девочку-подростка. Подробности стали известны Piter.tv.
Поздним вечером 12 августа у дома 88 по Невскому проспекту в неадекватном состоянии обнаружили 15-летнюю девочку. В ответ на все вопросы она мычала и крутила головой. Прохожие ей вызвали скорую.
В больницу медики констатировали у пострадавшей отравление неустановленными психотропными веществами. Несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Говорить связно девочка не способна.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Весной в Петербурге школьница попала в реанимацию после курения вейпа.
Фото: Piter.TV
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