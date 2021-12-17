Мультфильм "Финник" третью неделю возглавляет кинопрокат в России

Мультфильм "Финник", созданный петербургской студией, уже третью неделю возглавляет российский кинопрокат. Его премьера состоялась 24 марта, за это время лента собрала 267 млн рублей. Об этом свидетельствует сайт "Кинопоиск".
В мультфильме показана история о дружбе домового Финника и девочки Кристины. Действие разворачивается в вымышленном городе Берга.
Также на выходных был популярен боевик "Анчартед: На картах не значится" и семейный фильм "Моя ужасная сестра".
Ранее режиссер рассказал о создании российского мультфильма "Финник".
Фото: PR-отдел группы компаний "Рики"
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