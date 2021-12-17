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Мультфильм "Финник" третью неделю возглавляет кинопрокат в России
Сегодня, 15:37
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Мультфильм "Финник" третью неделю возглавляет кинопрокат в России

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Мультфильм создан петербургской студией.

Мультфильм "Финник", созданный петербургской студией, уже третью неделю возглавляет российский кинопрокат. Его премьера состоялась 24 марта, за это время лента собрала 267 млн рублей. Об этом свидетельствует сайт "Кинопоиск".

В мультфильме показана история о дружбе домового Финника и девочки Кристины. Действие разворачивается в вымышленном городе Берга.

Также на выходных был популярен боевик "Анчартед: На картах не значится" и семейный фильм "Моя ужасная сестра".

Ранее режиссер рассказал о создании российского мультфильма "Финник".

Фото: PR-отдел группы компаний "Рики"

Теги: мультфильм, мультфильм финник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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