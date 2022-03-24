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Режиссер рассказал о создании российского мультфильма "Финник"
Сегодня, 16:00
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Режиссер рассказал о создании российского мультфильма "Финник"

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В озвучке героев участие принимали  популярные российские блогеры, среди которых Даня Милохин и Ида Галич.

В прокат 24 марта вышел российский полнометражный мультфильм "Финник", который находился в производстве 3,5 года. О мистической истории героев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал режиссер ленты Денис Чернов. Он также 19 лет работал над сериалом "Смешарики".

Хотелось пересмотреть мифологию с Домовыми, отойти от образа немножко растрепанного, где-то живущего под плинтусом человечка.

Денис Чернов

В озвучке героев участие принимали  популярные российские блогеры, среди которых Даня Милохин и Ида Галич. По словам режиссера, перевоплощение удалось. 

Фото: PR-отдел группы компаний "Рики"

Теги: денис чернов, мультфильм финник
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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