Режиссер рассказал о создании российского мультфильма "Финник"

В озвучке героев участие принимали популярные российские блогеры, среди которых Даня Милохин и Ида Галич.

В прокат 24 марта вышел российский полнометражный мультфильм "Финник", который находился в производстве 3,5 года. О мистической истории героев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал режиссер ленты Денис Чернов. Он также 19 лет работал над сериалом "Смешарики".

Хотелось пересмотреть мифологию с Домовыми, отойти от образа немножко растрепанного, где-то живущего под плинтусом человечка. Денис Чернов

В озвучке героев участие принимали популярные российские блогеры, среди которых Даня Милохин и Ида Галич. По словам режиссера, перевоплощение удалось.

Фото: PR-отдел группы компаний "Рики"