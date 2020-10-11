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Видео: две иномарки ночью не поделили пустую дорогу у Сампсониевского моста

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Авария произошла 28 мая в 2:39.

Ночью на Сампсониевском мосту произошло лобовое ДТП с участием двух иномарок. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Авария произошла 28 мая в 2:39, два автомобиля не поделили дорогу, хотя судя по камерам, ночью дорога была абсолютно пустая. О состоянии водителей информация не поступала.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет "гонщица" на Porsche, ставшая участницей смертельного ДТП в Пушкине.

Видео: Piter.TV

Теги: сампсониевский мост
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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