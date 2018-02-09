Куда сходить в Петербурге в выходные 10 и 11 февраля: топ мероприятий в Санкт-Петербурге

Выходные 10 и 11 февраля Вы можете провести, посетив бесплатную выставку петербургского художника, послушать лекцию о самом загадочном авторе ХХ века, а вот любителям мистики - приготовлена экскурсия по родному городу, но далеко не по таким родным местам, а также любимая масленица и День Всех Влюбленных!

Выставка "Сквозь магический кристалл"

Посетители экспозиции смогут лицезреть станковую графику, книжные иллюстрации и экслибрисы петербургского художника Леонида Строганова, выполненные им за последние 18 лет. Работы художника находятся в библиотеке Государственного Эрмитажа, Государственной публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, в собраниях Литературно-мемориального музея-квартиры Ф.М.Достоевского, Источник — , лучшие события Санкт-Петербурга. А также в Бельгии, Польше и США.

Где: набережная реки Мойки, 12

Когда: 10 февраля, 14.00

Билеты: бесплатно

Лекция "Франц Кафка: „Превращение“ как эволюционный процесс"

С лекцией выступит писатель Лев Наумов и расскажет интересные истории из жизни самого загадочного автора ХХ века - Франце Кафке. Посетителей ждёт лекция о Франце Кафке и том необъяснимом феномене, которым стало его творчество. А также Лев проанализирует повесть "Превращение" и вместе с присутствующими попытается понять, чем стал Кафка для литературы.

Где: Невский проспект, 46

Когда: 10 ферваля, 14.00

Билеты: бесплатно

Экскурсия "Мистический Петербург"

А какие интересные факты Вы знаете о подвале-лаборатории, знаменитой "Башне грифонов" и аптеке Пеля — единственном подобном музее в России? Если это для Вас тёмный лес, то бегом на экскурсию с гидом! Здесь Вам расскажут о месте, с которым петербуржцы связывают начало Великой Отечественной войны; петербургском Бермудском треугольнике и "Треугольнике смерти" и многое другое...другое мистическое.

Где: Загородный проспект, 50

Когда: 10 февраля, 18.00

Билеты: взрослым — 800 ; студентам, пенсионерам — 700 ; школьникам — 600 (входные билеты в Ротонду и аптеку Пеля включены в стоимость) - оставить заявку на стене ВКонтакте: https://vk.com/misticheskij_peterburg

Экскурсия "Криминальный Петербург"

Сонька-золотая ручка, Ванька-белка, Ленька Пантелеев — если все эти криминальные деятели у Вас на слуху, то без сомнения эта экскурсия для Вас! Так или иначе все они связаны с Петербургом. И именно о них и других вошедших в историю Северной столицы преступниках пойдет речь на экскурсии. Какие преступные деятели стали прототипами героев "Бандитского Петербурга"? И почему город на Неве снискал славу "Чикаго 90-х"? Все это Вам расскажет экскурсовод Татьяна Макеева.

Где: Загородный проспект, 50

Когда: 10 февраля, 15.00

Билеты: взрослым — 700 , пенсионерам и студентам — 600 , школьникам — 500; оставить заявку на стене в группе ВКонтакте: https://vk.com/event44011613

День Святого Валентина в парке Сказок

Для тех, кто любит "праздник любви" посвящается: здесь для Вас будет романтичное огненно-пиротехническое представление и лазерное шоу в формате 3D; большая стена признаний и "Почта любви" для сообщений, которые ведущий будет озвучивать прямо со сцены; мастер-классы, гастрономическая площадка и розыгрыши подарков для двоих и многое другое.

Где: проспект Обуховской обороны, 149

Когда: 10 февраля, 20.00

Билеты: дети до 14 лет - 100 рублей; взрослые - 200 рублей

Фестиваль "Гуляй, Масленица!" 2018

А для любителей вкусно покушать и весело првести время, в центре Северной столицы начнутся дни Масленичной недели. Здесь посетителей ждут: концертно-развлекательная программа; выступления артистов и музыкальных коллективов; мастер-классы, например, по кузнечному делу; зона интерактива (кулачные бои, перетягивание канатов, хороводы); всевозможные игры, розыгрыши, конкурсы и многое другое!

Где: улица Малая Конюшенная

Когда: с 10 по 18 февраля; открытие 10 февраля, 13.00

Билеты: бесплатно

Фото: сайт "Всероссийский музей А.С.Пушкина"; "МирТесен"; группа "Мистический Петербург"; группа "Криминальный Петербург"; группа "День Святого Валентина"; группа "Фестиваль "Гуляй, Масленица"

Видео: YouTube / Advertising Agency