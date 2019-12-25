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Рецидивист ограбил петербурженку в ночном клубе на улице Рубинштейна
Сегодня, 12:58
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Рецидивист ограбил петербурженку в ночном клубе на улице Рубинштейна

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Сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего рецидивиста из Мурманска. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Как сообщили в надзорном ведомстве 6 июля, в декабре прошлого года обвиняемый находился в ночном клубе на улице Рубинштейна. Потерпевшая оставила свой клатч на диване и ушла танцевать. Фигурант воспользовался ситуацией и похитил сумку, где был телефон. Затем через мобильный банк он перевел себе свыше 150 тыс. рублей со счета девушки. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина, похитивший из магазина на Невском соболиную шубу за 1,4 млн рублей, предстанет перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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