Рецидивист ограбил петербурженку в ночном клубе на улице Рубинштейна

Сумма ущерба составила более 150 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего рецидивиста из Мурманска. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве 6 июля, в декабре прошлого года обвиняемый находился в ночном клубе на улице Рубинштейна. Потерпевшая оставила свой клатч на диване и ушла танцевать. Фигурант воспользовался ситуацией и похитил сумку, где был телефон. Затем через мобильный банк он перевел себе свыше 150 тыс. рублей со счета девушки.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина, похитивший из магазина на Невском соболиную шубу за 1,4 млн рублей, предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV