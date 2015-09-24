Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге вырос до 1,52

В больницах сейчас проходят лечение 3 579 пациентов.

Коэффициент распространения COVID-19 за минувшие сутки вырос с 1,47 до 1,52. Отмечается, что нормативным показателем является 1. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 5 сентября.

За минувшие сутки в больницы Петербурга попали 210 горожан с тяжелой формой заболевания. Выписались из стационаров 206 человек, что на 72 меньше, чем в прошлое воскресенье.

В реанимациях сейчас находятся 354 больных, 135 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На домашнем лечении остались 18 290 жителей города на Неве.

На сегодняшний день в Северной столице для ковидных больных развернуто 5 163 койки. Однако свободны около 1500 из них.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у 1350 петербуржцев выявили коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv