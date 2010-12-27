Актер Адасинский не будет участвовать в Культурном форуме в Петербурге из-за оглашения "черного списка"

Создатель пластического театра Антон Адасинский отказался участвовать в Культурном форуме в Петербурге.

Актер Антон Адасинский обратился с открытым письмом к организаторам VI Международного культурного форума, который проходит в Петербурге. В письме он попросил снять его имя с афиши секции "Цирк и уличный театр". Он аргументировал свое решение тем, что он не сможет принимать участие в мероприятии после оглашения "черных списков" участников и в контексте невмешательства Министерства культуры в ситуацию вокруг ареста создателей "Седьмой студии".

Я не вижу возможности выступать под "шапкой" Министерства культуры, организации, которая своим демонстративным невмешательством одобряет нахождение под арестом моих друзей и коллег по работе – К. Серебренникова, С. Апфельбаум и А. Малобродского Создатель пластического театра DEREVO актер Антон Адасинский

Отметим, перед открытием культурного форума дважды публиковались списки "нежелательных" лиц на форуме, также на фотографиях были обращения за подписью замминистра культуры Владимира Аристархова. В списках "нежелательных" оказались Лев Додин, Андрей Могучий, Александр Сокуров, Любовь Аркус, Фекла Толстая, Борис Акунин и другие.

Фото: Театр DEREVO