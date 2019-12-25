В "Единой России" назвали первую пятерку списка кандидатов в ЗакС Петербурга

Фамилии озвучит генсекретарь партии Андрей Турчак.

В петербургском отделении "Единой России" объявили состав городской части списка партии на выборах в Законодательное собрание. Конференция проходит в КДЦ "Московский" 9-го июля.

В список вошли глава МЧС по Петербургу Алексей Аникин, актриса и действующий депутат ЗакСа Анастасия Мельникова, вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, член Совета Федерации от ЗакСа Петербурга Андрей Кутепов и бизнесмен Павел Крупник.

Ранее Piter.TV писал о том, кто возглавит городскую часть списка от Партии Роста, "Справедливой России", "Яблока", ЛДПР и КПРФ.

Фото: Telegram / Пул78