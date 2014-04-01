У бывшего российского прокурора изымут имущество на 749 миллионов рублей

За 18 лет службы Константин Томбулов приобрел почти 270 объектов недвижимости.

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в пользу государства имущество бывшего Раменского городского прокурора Московской области Константина Томбулова. Общая стоимость изъятых средств составила почти 750 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Согласно результатам проверки, правоохранители выяснили, что в течение 18 лет службы в органах прокуратуры и СК РФ Томбулов приобрел почти 270 объектов недвижимости, а доход членов его семьи суммарно составляет 12 миллионов рублей.

Заместителем генерального прокурора РФ предъявлены исковые требования к бывшему Раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 млн рублей. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Следствие заявляет, что имущество Томбулов регистрировал на своих родственников и доверенных лиц. По данным ведомства, у них нет таких легальных источников дохода для приобретения недвижимости в таком количестве.

Исковое заявление направлено в Симоновский районный суд Москвы.

Ранее Генпрокуратура заявила, что в России резко вырос уровень коррупции.

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