В "Водоканале" рассказали, где установят дополнительные туалеты ко Дню ВМФ

Они являются бесплатными.

"Водоканал Санкт-Петербурга" установит более 180 дополнительных туалетов в Северной столице, в том числе в Кронштадте, в преддверии Дня Военно-морского флота России. Праздник отметят 31 июля.

Часть из них уже были размещены в центральных районах на минувшей неделе. 50 кабин установят в само воскресенье на Дворцовой площади около Певческого моста. Они будут работать до окончания всех праздников. Также кабинки можно будет встретиться на Английской набережной, Сенатской площади, Адмиралтейской набережной. Кроме того, дополнительные кабины появятся на Якорной площади в Кронштадте, вокруг Петровского парка, на Южной причальной стенке и форте Константин.

В преддверии праздника петербуржцев просят не использовать фонтаны для купания. В ином случае их придется отключить.

Ранее стала известна праздничная программа на Дворцовой площади в День ВМФ.

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Фото: Pixabay