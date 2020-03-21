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Стали известны артисты, которые выступят на фестивале STEREOLETO-2022
Сегодня, 17:17
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны артисты, которые выступят на фестивале STEREOLETO-2022

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Фестиваль будет идти два дня.

Музыкальный фестиваль STEREOLETO-2022 состоится. Организаторы рассказали, что он пройдет в Севкабель Порту 12-13 июня. Стали известны некоторые артисты, которые выступят не фестивале.

По словам основателя и идеолога Ильи Бортнюка, решение о проведении фестиваля было непростым.

Но сейчас я могу  сказать, что фестиваль STEREOLETO состоится, ведь музыка, которая объединяет, дарит надежду,  свет и внутреннюю свободу, должна звучать, а музыканты должны играть такую музыку для своих зрителей.

Бортнюк отметил, что иностранные артисты не смогут приехать "по понятным причинам", но программа будет насыщенной. 

На данный момент известно, что гостями фестиваля станут: Каста, АлоэВера, Dead Blonde, IOWA, R.A.Svet, Lucidvox, Леонид Агутин, POMPEYA, Manizha, СЕКРЕТ, Shortparis, Найк Борзов, M"DEE, Super Collection Orchestra, Парнишка, Семь Ножей, Диктофон, Перемотка, Созвездие Отрезок, Макодзеба, Stereotypes и другие. 

Новые имена станут известны в конце апреля. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги: stereoleto, музыка, музыкальный фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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