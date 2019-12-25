Около 45% для больных коронавирусом в Петербурге свободны

К профильной работе вернули 1 федеральный стационар.

В Петербурге свободны 44,85 % инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Больных принимают 12 городских и 5 федеральных стационаров. За сутки в больницы поступили 176 человек. В реанимации находятся 427 человек. Амбулаторно лечатся около 24 тысяч человек.

Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,96 при нормативе не более 1. При этом количество новых зарегистрированных случаев за сутки резко упало.

Фото: Piter.TV