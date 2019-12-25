В Петербурге выросло число госпитализированных с COVID-19 за сутки

Коэффициент распространения вирусной инфекции составляет 0,8 при нормативе не более 1.

Смольный опубликовал актуальную статистику по эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Петербурге. За последние сутки в инфекционные стационары поступило 349 человек, выписано — 245.

Накануне число госпитализированных за сутки составляло 300. В Петербурге свободны 24% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Больных принимают 11 городских и 3 федеральных стационаров. В реанимации находятся 419 человек. Амбулаторно лечатся 19 тыс. человек.

Количество заболевших постепенно растет и, по данным на 16 сентября, составило 1653 за сутки. Еще 3087 человек первично вакцинировались, а 9707 человек завершили цикл вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.TV