У Московской Славянки столкнулись фура и легковушка, одна из машин загорелась

На въезде в Петербург столкнулись грузовик и легковой автомобиль. На месте ДТП произошел пожар.

Канал Piter.TV публикует кадры страшного ДТП под Петербургом. В районе Московской Славянки столкнулись крупный грузовик и легковая иномарка.

По словам очевидца, после столкновения белая легковушка вылетела в кювет. Прицеп отсоединился от фуры и также съехал на обочину. Через несколько минут первая машина загорелась, с огнем справились приехавшие на место ДТП пожарные.

На видео с места ЧП видно, что у разбитых автомобилей работает скорая помощь. Информация о пострадавших отсутствует. Мобильный корреспондент предположил, что причиной ДТП могла стать скользкая дорога. В окрестностях Московской Славянки сейчас наблюдается загруженный трафик, зафиксировано сразу несколько аварий.

Видео: Piter.TV