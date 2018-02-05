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У Московской Славянки столкнулись фура и легковушка, одна из машин загорелась

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На въезде в Петербург столкнулись грузовик и легковой автомобиль. На месте ДТП произошел пожар.

Канал Piter.TV публикует кадры страшного ДТП под Петербургом. В районе Московской Славянки столкнулись крупный грузовик и легковая иномарка. 

По словам очевидца, после столкновения белая легковушка вылетела в кювет. Прицеп отсоединился от фуры и также съехал на обочину. Через несколько минут первая машина загорелась, с огнем справились приехавшие на место ДТП пожарные. 

На видео с места ЧП видно, что у разбитых автомобилей работает скорая помощь. Информация о пострадавших отсутствует. Мобильный корреспондент предположил, что причиной ДТП могла стать скользкая дорога. В окрестностях Московской Славянки сейчас наблюдается загруженный трафик, зафиксировано сразу несколько аварий.

Видео: Piter.TV

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Категории: ДТП

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