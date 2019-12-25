В утреннем ДТП на перекрестке Садовой и Гороховой пострадала женщина

По предварительной информации, пешеход получила травму ноги и была госпитализирована.

Сегодня, 13 октября, в 07:50, на пересечении Садовой и Гороховой улиц произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Ford. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения одну из иномарок выбросило на тротуар, где в этот момент находилась женщина.

По предварительной информации, пешеход получила травму ноги и была госпитализирована. По факту аварии на месте работают экстренные службы, проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

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Фото: Piter.TV