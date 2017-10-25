Что произошло в Петербурге 18 апреля, публикуем фото и видео

Piter.TV публикует материал о самых значимых происшествиях, случившихся 18 апреля в Петербурге.

Среда, 18 апреля в Петербурге богата на события. В частности, из торгового центра ночью эвакуировали людей, в петербургской подземке образовался затор из поездов, на дорогах сбивали пешеходов, а активисты вновь защищали права людей. Подробнее обо всех этих событиях, случившихся 18 апреля в Петербурге, читайте в будничной подборке от Piter.TV.

1. Ночью в ТК "Родео Драйв" на проспекте Культуры эвакуировали людей. Очевидцы сообщили, что сработала пожарная сигнализация. Посетителям пришлось покинуть залы кинотеатра в 1:10 ночи.

2. На красной ветке петербургской подземки все поезда встали в пробку. Меньше чем за час закрыли шесть станций. Пассажиров попросили покинуть вагоны. Некоторые не смогли это сделать, так как их поезда остановились прямо в тоннеле.

3. На Московском шоссе легковушка насмерть сбила пешехода. Сообщается, что потерпевший был сам виноват. Петербуржец поленился дойти до пешеходного перехода и решил перебежать дорогу в оживленном месте. Две сэкономленные минуты стоили ему жизни.

4. Без аварии не обошлось и на перекрестке Луначарского и Культуры. Поздно вечером автомобилист сбил пешехода. В этом случае был виноват водитель: женщина шла на "зеленый", а машина не затормозила.

5. Завершим будничную подборку новостей от Piter.TV рассказом о весьма интересной акции. Активисты "Весны" привязали искалеченную Фемиду на поводок. Своей акцией движение заявило, что последние решения суда являются абсурдными и нарушают права людей.