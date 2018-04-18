Видео: на красной ветке петербургской подземки поезда встали в пробку

Меньше чем за час закрыли 6 станций.

18 апреля не самым удачным образом отразилось для первой линии подземки Петербурга. Утром пассажиры жаловались на то, что на станции "Девяткино"поезда двигались интервалом в 10 минут, а в час дня на "Балтийской" остановилось два состава из-за поломки поезда.

Мобильный корреспондент Piter.tv сообщил, что на "Балтийской" остановилось разу два поезда. После небольшой неразберихи пассажиров попросили покинуть вагоны. Некоторым не повезло еще больше, так как их поезда остановились прямо в тоннеле. Причиной такого коллапса стала поломка подвижного состава. Пока службы метрополитена пытаются отбуксировать сломавшийся поезд, по громкой связи объявили, что станция "Владимирская" закрыта по техническим причинам, а между "Площадью Ленина" и "Проспектом Ветеранов" поезда будут следовать с увеличенным интервалом.

Спустя пол часа после поломки стало известно, что станции "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", "Балтийская", "Чернышевская" и "Кировский завод" закрыты.

Видео: Piter.tv