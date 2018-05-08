Что произошло в Петербурге 8 мая: публикуем фото и видео

Piter.TV рассказывает о самых важных событиях, случившихся сегодня в Петербурге.

Сегодня, 8 мая в Петербурге случилось много важных событий. Не обошлось без пожаров и аварий. В этот раз сгорела иномарка в центре города, а ДТП на Комендантском проспекте остановило движение троллейбусов. Кроме того, произошла драка на автомойке за 150 рублей, водитель не могли определиться, кто из них первым будет мыть свою машину. Об этих и не только событиях читайте в будничной подборке от Piter.TV.

Происшествия в Спб за сутки 8 мая: что случилось в Петербурге сегодня?

1. На автомойке в Невском районе Петербурга произошла потасовка между двумя водителями. Мужчины не смогли мирно договориться о том, кто из них будет мыть свою машину первым. Один из них вылетел из автомобиля и наскочил ногами на авто другого. Второй участник конфликта не стал терпеть хама и брызнул ему в лицо из газового баллончика.

2. Сегодня днем на Колпинской улице загорелась иномарка. Пожарные долго не могли потушить дорогой автомобиль. Происшествие успел снять очевидец на видео.

3. ДТП на Комендантском проспекте остановило движение троллейбусов. Две иномарки встали прямо на проезжей части и долгое время не давали проехать общественному транспорту.

4. В ночь на 8 мая на внешнем кольце КАД произошла серьезная авария: две легковушки снесли бочку дорожных служб. Виновник ДТП получил тяжелые травмы. Мужчину пришлось госпитализировать.

5. И напоследок о хорошем. В Петербурге уже в четвертый раз прошла церемония награждения детей-сирот за Первенство по мини-футболу. На мероприятии присутствовали не только организаторы, но и представители ЗакСа, а также предприниматели, поддерживающие юных спортсменов в их начинаниях.

Больше новостей на сайте Piter.TV.

Фото и видео: Piter.TV, Вконтакте / ДТП и ЧП по СПб