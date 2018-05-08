Видео: на Колпинской улице сгорела иномарка

На место происшествия прибыли пожарные.

На Колпинской улице загорелась иномарка. По словам очевидцев это был Mercedes. На место происшествия приехали пожарные. Мобильный корреспондент Piter.TV успел снять ЧП на видео.

На записи видно, что пожарные пытаются потушить иномарку, однако огонь уже успел сильно разгореться. Из салона машины вырывается пламя. Спустя три минуты спасателям все-таки удается устранить очаг возгорания, однако из машины по-прежнему валит густой дым. Владельца автомобиля поблизости не видно. Очевидцы сообщают, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Невском районе Санкт-Петербурга очевидцы заметили дым на одной из парковок. Огонь вспыхнул во дворе дома №10 на улице Седова.

Видео: Piter.TV