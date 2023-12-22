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В Понтонном произошел пожар на Колпинской улице
Сегодня, 17:36
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В Понтонном произошел пожар на Колпинской улице

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Огнеборцы потушили пламя в 17:13. В результате случившегося никто не пострадал.

В поселке Понтонный на Колпинской улице, 3, произошел пожар. Там происходило горение по всей площади дощатой постройки  размером 6х6 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.    

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:37. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

Огнеборцы потушили пламя в 17:13. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Манчестерской улице горела квартира-студия.

Фото: Piter.tv

Теги: колпинская улица, мчс, пожарные, понтонный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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