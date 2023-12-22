В Понтонном произошел пожар на Колпинской улице

Огнеборцы потушили пламя в 17:13. В результате случившегося никто не пострадал.

В поселке Понтонный на Колпинской улице, 3, произошел пожар. Там происходило горение по всей площади дощатой постройки размером 6х6 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:37. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Огнеборцы потушили пламя в 17:13. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv