Виновника ночного ДТП на КАДе забрала скорая помощь

В ночь на 8 мая на внешнем кольце КАДа произошла автомобильная авария с пострадавшими. Об инциденте рассказал очевидец событий. По сведениям от участников транспортного движения, две машины снесли бочку дорожных служб. Виновник ДТП серьезно пострадал. Мужчину пришлось госпитализировать. Его забрали медики скорой помощи. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Иномарки столкнулись на 131-ом километре трассы после развязки. По мнению очевидцев, причиной аварии стало то, что один из шоферов либо отвлекся от управления транспортным средством, либо заснул за рулем. В ситуации разбираются правоохранительные органы. Официального подтверждения версий петербуржцев нет.

Стоит отметить, что в темное время суток обозначения дорожных служб были заметны: буйки оснастили световыми сигналами, а также на положенном расстоянии от работ выставлен знак аварийной остановки.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

