В Петербурге наградили детей-сирот за Первенство по мини-футболу

В Доме Журналиста наградили детей-сирот, занявших почетные места на Первенстве по мини-футболу.

В Петербурге состоялась церемония награждения по результатам Первенства среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уже в четвертый раз мероприятие проводится в городе на Неве. На торжественном вручении медалей и кубков присутствовали не только организаторы спортивного мероприятия, но и духовные лица, представители петербургского ЗакСа и предприниматели, поддерживающие детей в спортивных начинаниях.

Награждение состоялось в трех возрастных категориях. Ребята боролись между ровесниками 2005-2004 годов рождения, 2003-2002 и 2001-2000-ых годах. Кроме командных призов за первое, второе и третье места, также были отмечены и лучшие игроки и бомбардиры. Среди участников отличилась и женская команда - девочки выступили на "бронзу". Они играли наравне с представителями мужского пола.

Фото и видео: Piter.tv

