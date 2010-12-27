Что произошло в Петербурге 19 апреля: фото и видео

Piter.TV публикует ежедневную подборку самых значимых событий, случившихся в Петербурге 19 апреля.

В четверг, 19 апреля в Петербурге произошло много странных, печальных и возмутительных событий. Сегодня на Московском проспекте легковушка сбила сразу двух человек, председатель ТСЖ незаконно срубила деревья на проспекте Просвещения, сотрудники ФСБ задержали мигрантов, петербуржец решил "взорвать" квартиру бывшей возлюбленной, а река Сестра вышла из берегов и затопила поселки в Ленобласти. В общем, сборная солянка. О ней читайте подробнее в будничной подборке от Piter.TV.

Что произошло в Петербурге 19 апреля:

1. Сегодня река "Сестра" вышла из берегов и затопила расположенные поблизости поселки и садоводства в Ленобласти. Уровень воды в некоторых районах достиг более метра в высоту.

2. Сотрудники ФСБ по Петербургу задержали мигрантов, которые собирались присоединиться к террористам на Ближнем Востоке.

3. Жители Выборгского района собираются пожаловаться на председателя ТСЖ в прокуратуру. По ее распоряжению на проспекте Просвещения срубили многовековые деревья.

4. На Московском проспекте легковушка сбила сразу двух человек. Очевидцы сообщили, что люди переходили дорогу в положенном месте.

5. Сегодня в Неве среди льда прохожие заметили гидроцикл. Экстремал держался края реки и совсем не собирался сбавлять скорость.

6. В полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из квартир дома 101 по улице Бабушкина спрятан тротил. Оперативники выехали на место предполагаемого теракта. Однако в помещении ничего опасного не обнаружили. Позже выяснилось, что звонил бывший возлюбленный хозяйки квартиры. Сейчас его ищут.

Фото: visit-petersburg.ru