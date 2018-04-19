Река Сестра вышла из берегов: затоплены поселки и садоводства под Петербургом и в Ленобласти

В Ленобласти и Курортном районе Петербурга река затопила приличные по размеру территории.

В Ленинградской области река Сестра вышла из берегов. В близлежащем населенном пункте - поселке Солнечное, наблюдаются проблемы. Жители земельных участков не могу ни покинуть дома, ни войти в них. Поток воды полность перекрыл территорию населеннго пункта. Уровень воды в некоторых местах достиг более метра в высоту.

Местные жители сообщают о том, что похожие происшествия случились на других объектах ленинградской области и Курортного района Санкт-Петербурга. От подтопления пострадали садоводства "Лесное" и "Речное" на Белоострове, а также района Разлив в Сестрорецке.

Сотрудники экстренных служб сообщили, что затопление началось неожиданно. Петербуржцы в ответ на это смеются: ситуация продолжается из года в год. Некоторые даже предоставили в доказательство фотографии, сделанные в 2012 году.

Стоит отметить, что наблюдаются проблемы не только для местных жителей, но и для автомобилистов - практически полностью залита трасса Скандинавия, а также Белоостров и садоводство "Речное".

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб