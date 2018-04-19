Сотрудники ФСБ по Петербургу задержали мигрантов, которые собирались присоединиться к террористам на Ближнем Востоке

В городе на Неве задержали мигрантов, влюбленных в террористическую идеологию.

Сотрудники полиции и ФСБ по Петербургу провели задержание мигрантов, которых подозревают сговоре с террористами. Молодые люди собирались покинуть Северную столицу, чтобы пройти "обучение" на Ближнем Востоке. Оперативники рассказали, что иностранцы общались с вербовщиком через мессенджер Telegram."Росбалт" опубликовал видео с операцией по задержанию потенциальных преступников. Издание ссылается на предоставленные материалы ведомства СК по региону.

По версии сотрудников полиции, двое 21-летних мужчин из Средней Азии с декабря 2017 года переписывались через приложение с вербовщиком запрещенной на территории России организации. Подозреваемые собирались покинуть страну, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю и обучиться "искусству" террористов. Установлено, что злоумышленники собирались улететь из России. Днем 10 апреля они купили билеты на самолет.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

Напомним, что глава Роскомнадзора дал подробный ответ о том, что делают сотрудники ведомства, чтобы добиться всероссийской блокировки мессенджера Telegram.

Видео и фото: Youtube/Росбалт.

