Местные жители: председатель ТСЖ незаконно вырубила деревья по проспекту Просвещения

Жители Выборгского района собираются обращаться в Прокуратуру из-за незаконных по их мнению действий председателя ТСЖ.

Днем 18 апреля в Выборгском районе местные жители заметили, как представители ТСЖ произвели вырубку деревьев. По сведениям петербуржцев, данное мероприятие происходило на незаконных основаниях. Растения представляли собой ценность, так как росли более полувека и являлись здоровыми зелеными насаждениями, сохранявшими экологию придомовой территории. Об этом Piter.tv сообщили пострадавшие жильцы.

Инцидент произошел на проспекте Просвещения вблизи дома 7 корпус 2. Очевидцы рассказывают, что действиями сотрудников руководила председатель ТСЖ Екатерина Пронина. На запрос жильцов предоставить им документы, разрешающих вырубку, было отвечено отказом. В дальнейшем должностное лицо ушло от диалога с петербуржцами. Женщина перестала отвечать на телефонные звонки.Рабочие, которые выполняли постановление начальства, отказались брать ответственность на себя: они представились частными лицами.

Жильцам удалось выяснить, что выпил производился под предлогом реализации городской программы. Деньги на работы были списаны со счета дома, хотя владельцы квартир были против.

Свидетели события считают данный акт вырубки деревьев вандализмом и нарушением законодательства. В настоящее время жильцы планируют обращаться в Прокуратуру и Администрацию района, чтобы добиться компенсации за причиненный моральный ущерб и наказать виновных.

Видео и фото: Piter.tv

