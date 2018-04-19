Ну очень захотелось: в Неве среди льда заметили гидроцикл

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря.

Жители Санкт-Петербурга продолжают удивлять своей любовью к экстриму. Зимой горожане весело прыгали через перемолотый ледоколом лед, а 18 апреля попытались прокатиться по Неве на гидроцикле.

Очевидцы опубликовали в социальной сети "ВКонтакте" видео с одной из набережных Петербурга. По Неве плавно движутся ледяные глыбы, а вместе с ними человек на гидроцикле. Экстремал держится края реки и не особо сбавляет скорость.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такой поступок. Одни отреагировали на гидроциклиста положительно, выразив желание повторить его поступок.

Вторая часть комментаторов посчитала поступок петербуржца опрометчивым и глупым.

Видео: Вконтакте / unreleased_dtp