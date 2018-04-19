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nadiputintseva
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Ну очень захотелось: в Неве среди льда заметили гидроцикл

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Пользователи соцсетей разделились на два лагеря.

Жители Санкт-Петербурга продолжают удивлять своей любовью к экстриму. Зимой горожане весело прыгали через перемолотый ледоколом лед, а 18 апреля попытались прокатиться по Неве на гидроцикле.

Очевидцы опубликовали в социальной сети "ВКонтакте" видео с одной из набережных Петербурга. По Неве плавно движутся ледяные глыбы, а вместе с ними человек на гидроцикле. Экстремал держится края реки и не особо сбавляет скорость.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такой поступок. Одни отреагировали на гидроциклиста положительно, выразив желание повторить его поступок.

Вторая часть комментаторов посчитала поступок петербуржца опрометчивым и глупым. 

Видео: Вконтакте / unreleased_dtp

Теги: на гидроцикле по неве , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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