Премьера спектакля "Бег" по пьесе Михаила Булгакова в "Театре на Литейном": куда бежать, если некуда бежать

В "Театре на Литейном" состоялась премьера спектакля "Бег" — эксцентрической комедии в стиле буфф. Спектакль поставил актер театра Роман Агеев, для которого это — режиссерский дебют.

Пьеса "Бег" — о том, как представители царской России (высшее общество, генералы, интеллигенция, жены и любовницы) бегут от большевиков из Крыма в Константинополь, в Париж, и том, что там с ними происходит.

Автор пьесы Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) вроде бы в представлении не нуждается, но на всякий случай напомним, что написал он также: "Собачье сердце", "Записки юного врача", "Театральный роман", "Белая гвардия", "Роковые яйца", "Дьяволиада", "Иван Васильевич", "Мастер и Маргарита" и другие произведения.

Булгаков начал писать пьесу "Бег" в 1926 году. Использовал воспоминания бывшей жены и других эмигрантов. Кроме названия "Бег", были и другие: "Изгои", "Рыцарь Серафимы".

В 1928-29 годах во МХАТе шли репетиции этой пьесы. Однако при Сталине она была запрещена. Сталин называл ее проявлением попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, попыткой оправдать белогвардейское дело, антисоветским явлением. Театральная премьера состоялась только в 1957 году.

В 1970 году пьеса была экранизирована режиссёрами Аловым и Наумовым. Роли в фильме "Бег", который сейчас можно легко найти на YouTube, исполнили Алексей Баталов, Михаил Ульянов, Владислав Дворжецкий, Евгений Евстигнеев. Однако в фильме для сценария использованы также и иные произведения Булгакова ("Черное море, "Белая гвардия"), поэтому, сравнив пьесу и фильм, читатель найдет разночтения.

Спектакль "Театра на Литейном" 2022 года стилистически выдержан в стиле буффонады, с элементами гиперболизации. В разговоре об истории нет пафоса. На лице героев — клоунские белила. Герои то в изысканных костюмах, то в белых подштанниках. Пистолет во много раз больше обычного, ружья — как танцевальный атрибут. Герои часто меняют интонации. Много танцев и музыки. Иногда это превращается в мюзикл или пародию на него.

Пародируются и современные медиа: герои двигаются под звуки аудиомонтажа или замедляют движения в стиле кадров "слоу мо" в фильме "Бойцовский клуб".

Крови нет. Падающие на пол актеры от мнимых выстрелов — хорошо владеют акробатикой и растяжкой. Однако знание учебников истории позволяет зрителю дорисовать мысленную картинку: как все было на самом деле, когда в людей стреляли и пытали.

Вот к потолку подвешивают какие то мешки. Неужели массовые казни? Да нет, вроде, мешок наполнен воздушными шариками и может взлетать. Уф, пронесло...

Спектакль завершается намерениями белоэмигрантов вернуться в Россию. Общее настроение — без Родины не прожить. Мысли о том, что на Родине им предстоит пережить в сталинских застенках — герои запихивают подальше, для них не это главное. Звучит ностальгическая песня парижского эмигранта Александра Галича 70-ых годов "Когда я вернусь...", лишенного в СССР гражданства. У Галича, кстати, вернуться не получилось.

Текст: Родион Чепалов

Фото: ВКонтакте / Театр на Литейном / Сергей Рыбежский