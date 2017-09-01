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В групповом этапе Лиги Европы примут участие 25 игроков "Зенита"

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В групповом этапе Лиги Европы примут участие 25 футболистов команды "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Как сообщает "Фонтанка", в групповом этапе Лиги Европы примут участие 25 футболистов "Зенита".

Из них: Вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники – Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков;

Полузащитники – Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.

Теги: зенит , новости спб
Категории: Новости СПб

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