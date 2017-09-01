В групповом этапе Лиги Европы примут участие 25 игроков "Зенита"

Как сообщает "Фонтанка", в групповом этапе Лиги Европы примут участие 25 футболистов "Зенита".
Из них: Вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
Защитники – Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков;
Полузащитники – Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.