"Я смирилась с неизбежной смертью": Аврил Лавин после тяжелой болезни возвращается на сцену

Певица возвращается на сцену с новым альбомом. Первая песня из него "Голова над водой" будет презентована 19 сентября.

Знаменитая 33-летняя каннадская певица Аврил Лавин возвращается на сцену с новым альбомом. Об этом она сообщила в эфире Geo TV.

Первая песня из него "Голова над водой" будет презентована 19 сентября. На всех официальных страницах девушка разместила фотографии, где она в под водой.

Напомним, что панк-рок певица не появлялась с новым альбомом около 5 лет. Причиной стала "болезнь Лайма", которая является последствием укуса клеща. Если вовремя и правилньо не оказать помощь больному, он может стать инвалидом или вовсе умереть.

Пережив тяжелую болезнь Аврил Лавин сообщила, что ее фонд будет предоставлять помощь всем пострадавшим от вируса Лайма.

Видео: Avril Lavigne/YouTube, фото: Avril Lavigne/Facebook