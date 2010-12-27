Петербуржец рассказывал грустные истории, чтобы избежать оплаты долга

Правонарушитель хотел уйти от административного наказания с помощью грустных сочинений.

В Санкт-Петербурге В Волковском ОСП Фрунзенского района УФССП России по городу возбудили исполнительное производство о взыскании 30 000 рублей с 30-летнего мужчины.

Известно, что мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение автомобиля в алкогольном опьянении. Суд назначил нарушителю штраф и лишил права на управление автомобилем на срок 1 год. Однако еще в ходе исполнительного производства, поступил новый документ о взыскании штрафа. В этот раз водитель находился за рулем без прав. Тогда судом был снова назначен штраф и дополнительные 1,5 года лишения права управлять автомобилем.

Оказалось, что у него сорвалась продажа квартиры из-за вынесенного запрета на регистрационные действия в отношении данного имущества. В надежде избежать наказания, правонарушитель решил представиться помощником депутата. Мужчина был уверен, что "особый статус" избавит его от уплаты долга. Но вскоре мужчина понял, что этот план не сработает, после чего приступил к плану "В". Хитрец начал рассказывать печальную историю о себе, в надежде разжалобить слушателей: он бедный студент и ухаживает за больной бабушкой, которая прикована к кровати.

Когда петербуржец осознал, что запрет на квартиру снимут, исключительно после уплаты долга в полном объеме, он нашел деньги и погасил 30-тысячный штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.