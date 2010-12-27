В Петербурге и Ленинградской 250 человек отключат от газа

"Газпром" начал масштабную программу по борьбе с неплательщиками.

Совместно с завершением отопительного сезона компания "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" начнет отключать газоснабжение должникам, проигнорировавшим требования поставщика газа о погашении задолженности за потребление.

Общий долг физических лиц по состоянию на 17 мая 2018 года в Санкт-Петербурге достиг 215 млн рублей, а в области 116,7 млн рублей. В компании сообщают, что большая часть должников – это индивидуальные домовладельцы, проживающие в элитных поселках Курортного района города, а также во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти.

В начале программы по приостановке газ отключат 250 владельцам, чем общий долг составляет больше 20 млн рублей.

После напоминаний о долге часть абонентов обычно погашает задолженность, но есть потребители, которые, не являясь малоимущими, сознательно игнорируют оплату потребленного газа. В результате мы вынуждены идти на крайние меры и принимать решение о приостановке газоснабжения злостным неплательщикам. Марина Мелицова, заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-"Петербург".

Приостанавливать подачу газа службы могут, не попадая на территорию владения частного лица. Помимо долго гражданин будет обязан оплатить работы по отключению, стоимость которых может превысить сумму долга.

Например, отключение частного дома "в земле" со вскрытием асфальта или земляными работами, когда собственник объекта не обеспечил доступ в помещение, может повлечь расходы в несколько сот тысяч рублей, которые будут также предъявлены должнику. Марина Мелицова, заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-"Петербург".

Напомним, ранее Pitet.tv писал, что