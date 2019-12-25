"ВКонтакте" объявила музыкального исполнителя года

Почетное место по версии пользователей соцсети досталось Моргенштерну.

"ВКонтакте" объявила музыкального исполнителя 2020 года. Победу в номинациях "Альбом года", "Клип" одержал Моргенштерн. По версии социальной сети, треки данного артиста пользователи сервиса слушали больше всего. В текущем году Моргенштерн выпустил свой третий альбом под названием "Легендарная пыль". Видео на композицию Cadillac пользователи "Вконтакте" чаще всего добавляли в свои видеозаписи.

Неоднозначные творчество и репутация приводят к однозначному успеху: Моргенштерн завоевал внимание аудитории "ВКонтакте" и становится "Артистом года" пресс-служба "Вконтакте"

Также в соцсети рассказали, что в номинациях "Трек года" и "Фит года"победила работа "Луна не знает пути" от исполнителей "Тайпан" и Agunda. Над ней работала 16-летняя певица Агунда Цирихова, для который трек стал дебютом в карьере. Песня записана при участии музыкальной группы "Тайпан". В номинации "прорыв года" отметился битмейкер Слава Марлоу. Он известен благодаря совместной работе с Моргенштерном, но также занимается творчеством и сольно.

Моргенштерн пришел на передачу "Давай поженимся" на Первом канале.

Фото: пресс-служба "Вконтакте"