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Вчера, 22:31
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"Роковая пуля": В Грозном одна из пуль выпущенных в воздух залетела в дом и убила девочку-подростка

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Появились подробности страшной трагедии, которая унесла жизнь 15-летней девушки в Новогоднюю ночь.

Жуткая трагедия произошла в одной из квартир в Грозном: случайна пуля залетела в дом и убила подростка.

Как стало известно, в новогоднюю ночь люди вышли на улицу и стали палить из оружий в воздух, тем самым радуясь приходу Нового Года. Одна из пуль залетела на кухню одной из квартир и смертельно ранила 15-летнюю девушку. По подозрению в убийстве был задержан бывший сотрудник Росгвардии, который уволился оттуда в декабре 2017 года.

Задержанный не признается, что девушку убила его пуля, так как стреляли в ту ночь многие. Назначена баллистическая экспертиза с целью установления оружия, из которого был произведен роковой выстрел.

 

Видео: Piter.TV

Теги: грозный новости регионов , жесть , роковая случайность , смерть в новогоднюю ночь
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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