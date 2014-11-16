"Раньше думал, что бокс – это бессмысленный мордобой". Звезда сериала "Телохранители" – о съёмках с Маковецким, спортивном прошлом и рождении сына

21 августа на телеканале ТНТ стартует сериал "Телохранители" – история о трёх челябинских боксёрах, которые устраиваются работать в частную охрану в Москве. Одного из трёх друзей по кличке Ящер сыграл актёр Александр Левин, известный по проектам "Бык", "Последний рубеж", "Душегубы". Мы поговорили с артистом о подготовке к роли, спортивном бэкграунде и личной жизни.

Александр, на ТНТ стартует новая комедия "Телохранители" о приключениях челябинских спортсменов. Расскажите, что нового узнают зрители о мире спорта?

Сериал не просто о спорте, он о жизни боксеров, которые сменили спортивные костюмы на пиджаки и началось интересное путешествие.

Как обычно происходит подготовка к смене?

После каждой смены я возвращался домой с водителем: читал выборку на завтра, проигрывал ситуации, сидя в машине, чтобы не терять время. Созванивался с коллегами по "Телохранителям", и мы репетировали то, что будет завтра, обсуждали возможные предложения для режиссёра. На следующее утро, в день смены, я снова проговаривал текст. Я всегда приезжал на съёмочную площадку подготовленный, знал текст, а перед мотором ещё раз репетировал с режиссёром и партнёрами.

Почему вашего героя зовут Ящер? В чем его отличительная особенность от двух остальных главных героев?

Когда я проходил пробы в сериал "Телохранители", у персонажа было другое имя, но после утверждения мой герой получил имя Ящер. Почему? Потому что он – Ящер (смеётся) – единственный из трёх друзей, кто всегда анализирует и переживает за ситуации, всё принимает близко к сердцу. Рассказывать о персонаже много не могу лучше смотрите ТНТ 21 августа в 20:00. Будет интересно, гарантирую!

Известно, что в проекте принял участие Сергей Маковецкий, который редко снимается в сериалах. Насколько комфортно вам было сниматься с актером который давно в профессии? Делился ли он профессиональными советами во время съемок?

Сергей Васильевич прекрасный человек, очень "точный" актёр, великий импровизатор и "хулиган". Мне было очень легко находить общий язык с Сергей Васильевичем Маковецким не только на съёмочной площадке в кадре, но и во время перерывов на обед. Сергей Маковецкий делился профессиональными советами, смешными историями из жизни и сцены, показывал и предлагал свои варианты, как должен существовать мой персонаж Ящер, я прислушивался, делал по-своему, но с вниманием к тому, как это делал Маковецкий, ведь у каждого актёра своя органика, заразительность и разные актерские школы.

Александр, у вас есть разряд кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе. Были ли у вас мысли выбрать спорт, а не актерскую карьеру?

Я в спорте с 12 лет, на сегодня получается 19 лет, как я занимаюсь спортом. Начинал я заниматься футболом, но это было недолго, после занимался греко-римской борьбой, в 16 лет выполнил норматив кандидат в мастера спорта. Да, безусловно, у меня были мысли пойти в РГУФСИТ и связать свою жизнь со спортом. Тренировался я в школе олимпийского резерва "Трудовые резервы", но в какой-то момент поступил в школу с театральным уклоном и пошёл на актёрское.

В одном из интервью вы отметили, что у вас есть сын. Опишите, почему только с его рождением вы ощутили настоящее счастье?

Рождение моего сына Мишки я не забуду никогда. Я был на родах, очень горжусь этим, первым взял его на руки. Когда мы уже были дома, Миша засыпал у меня на груди, я пел ему песенки. Настоящее счастье – это когда ты растёшь вместе со своим ребёнком, он делает первые шаги, произносит неразборчиво некоторые буквы, кушает с ложки, ползает, бегает, а уже сейчас рассказывает мне истории. Я люблю своего сыночка.

Удается ли вам при всей загруженности находить время на сына и семью? Как обычно проводите это время?

Да, конечно, я всегда нахожу свободное время и возможность для того, чтобы побыть с сыном. Проводим время по-разному, в основном, все интересы семьи пляшут вокруг одного главного человека – Мишки! Ходим в парки, гуляем, пускаем мыльные пузыри, отдыхаем.

Какие вещи точно не следует делать актерам, если они хотят удачно пройти пробы?

Ой, это очень сложный вопрос. Я точно знаю, что не следует режиссировать себя, свою роль/персонажа, выпендриваться, выдумывать, режиссер должен видеть в Вас азарт, огонь, понимание того, что он именно хочет от Вас. И, конечно, нужна мгновенная реакция на его слова, делать всё нужно естественно, работать с партнером уважительно.

Жонглирование, игра на гитаре – это далеко не весь список ваших умений и хобби. Во время съемок сериале "Телохранители" приобрели ли какой-то ещё необычный навык?

Конечно, я познал бокс, до этого я никогда не занимался этим олимпийским видом спорта, думая, что это бессмысленный мордобой. Перед началом съёмок я тренировался с легендарным тренером, действующим профессиональным боксёром Николаем Потаповым, учеником Марка Мельцера. Бокс – это шахматы, только на ринге: нужно думать, быстро принимать решения, поэтому мой новый необычный навык - это быстрота принятия решений.

Любимое блюдо телохранителя – это?

Мясо, в любых проявлениях.

Фото: ТНТ