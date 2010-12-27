Дональд Трамп идет к "шатдауну" благодаря строительству стены у границ Мексики

Эксперт рассказывает о возможных проблемах по утверждению бюджета на новый финансовый год в США.

Американский президент объявил о запуске проекта строительства заградительной стены, которая разделит Мексику и США. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями республиканской партии. Инициатива принята в качестве меры борьбы с нелегальными мигрантами.

Руководитель центра прикладных исследований Института США и Канады Павел Шариков рассказал в интервью "Политэксперту" о подробностях данного проекта. По словам спикера, источник финансирования пока не ясен. Решение о выделении денег на проекты принимается в ходе обсуждений при планировании бюджета на будущий год.

Удастся ли договориться с демократами – это вообще фундаментальный вопрос американской политики последних десятилетий отмечает Павел Шариков

По информации от эксперта, сейчас обострится борьба между политическими партиями Америки. Однако, Дональд Трамп вряд ли отступится от данного обещания отгородить страну от набегов мексиканцев.

Трамп, как известно, любит стоять на своем, а стена это одно из его предвыборных обещаний. Поэтому он должен проявить здесь максимальную жесткость говорит спикер

Напомним, что финансовый год в СШа начнется с 1 октября. Все разногласия по вопросам выделения денег должны быть завершены к данному времени. Обе палаты должны проголосовать за закон о бюджете. Если этого не произойдет, тогда финансирование государственных учреждений временно прекратится, а сотрудники будут отправлены в неоплачиваемые отпуска. Ситуация не коснется ведомств, отвечающих за безопасность государства. Последний раз "шатдаун" произошел во время президентства Барака Обамы и продлился 12 дней.

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