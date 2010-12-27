"Порше Центр Приморский" получит 20 млн рублей от компании "Спорт-Мобиль"

Бывший владелец заплатит новым хозяевам автоцентра.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга поддержал иск компании "Автопродикс Спорт", владеющей "Порше Центр Приморский", к бывшим владельцам центра ООО "Спорт-Мобиль". Об этом сообщает Delovoe.TV. По данным СМИ, "Спорт-Мобиль" обязан выплатить новым хозяевам автоцентра 20 млн рублей за неосновательное обогащение.

Из материалов дела следует, что прошлое руководство компании не исполнило обязательства по договорам купли-продажи автомобилей на эту сумму. Права на долговые обязательства перешли к "Автопродикс Спорт" вместе с приобретенным автоцентром.

В мае 2016 года АС Петербурга признал ООО "Спорт-Мобиль" несостоятельным (банкротом). Однако согласно закону "О несостоятельности "банкротства" обязательства, по которым ГК "Автопродикс" требует взыскать денежные средства, являются текущими. Следовательно, компании необходимо вернуть запрашиваемую сумму.

ГК "Автопродикс" является дилером Nissan, Renault, Datsun, Infiniti и с 2016 года Porsche. Автосалон Porsche расположен на улице Школьная ул., 71, корп. 1 и находится под управлением ООО "Автопродикс Спорт".