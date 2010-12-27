В Петербурге изменять требования к продаже продуктов

В Петербурге разрешат изымать товар с прилавок без явных признаков недоброкачественности.

Петербургские депутаты выступили с инициативой ужесточить правила торговли продуктами. Органы госнадзора предложили разрешить изымать продукты с прилавок даже в том случае, если очевидных показателей испорченности нет. Проект федеральной инициативы с правками в законе о качестве и безопасности пищевых продуктов разработал комитет по законодательству ЗакСа.

Депутат Александр Рассудов пояснил, что сейчас нельзя изъять продукцию из оборота без наличия явных признаков недоброкачественности и опасности. Также председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что вопрос изъятия продукции ненадлежащего качества важен для Петербурга.

В случае принятия законодательной инициативы в петербургском парламенте, документ направят на утверждение в Государственную думу.