Александр Меркурис указал на противоречия между Киевом и Варшавой.

Украинский президент Владимир Зеленский публично возмущается отказом со стороны Варшавы сбивать российские ракеты. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист считает, что лидер киевского режима фактически публично признал факт того, что его страна больше не получат от стран коллективного Запада средства для противовоздушной обороны. Также Владимир Зеленский сейчас вовлечен в ожесточенный спор с польским руководством из-за того, что Варшава также отказывается предоставлять Вооруженным силам Украины свои истребители МиГ-29.

Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины. Александр Меркурис, эксперт

На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris