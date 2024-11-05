Александр Меркурис не видит изменений в позиции Киева в переговорах с Москвой.

Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры с Москвой из-за ухудшения собственного положения на фронте. Соответствующее заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист указал, что он при этом не видит никаких изменений в риторике официальных властей из киевского режима в плане своих усилий по формированию условий для переговоров с РФ по поводу завершения регионального кризиса.

С каждым днем ситуация на поле боя становится все менее благоприятной для Украины, и с каждым днем это означает, что любые будущие переговоры также будут менее благоприятными для Украины, чем если бы они происходили сейчас. Александр Меркурис, эксперт

Российский парламентарий из Совета Федерации России Сергей Перминов ранее говорил журналистам о том, что слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта являются лишь попыткой демонстрации намерения со стороны Киева.

"Зеленский в ярости": на Западе раскрыли послание Киева Вашингтону.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris