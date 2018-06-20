"Мостотрест" изучает видеозапись после того, как подростки забрались на Большеохтинский мост ради фотосесссии

Организация разбирается в произошедшем.

Представители "Мостотреста" разбираются в том, как подростки из Петербурга смогли взобраться на конструкцию Большеохтинского моста. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу организации.

Сейчас там просматривают камеры видеонаблюдения. Идет проверка. По ее окончании будет принято решение о каком-то дальнейшем разбирательстве и направлении заявления в правоохранительные органы комментируют представители компании

В настоящее время специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять слабое" место переправы. Ответственные лица заинтересовались ситуацией после того, как очевидцы в пятницу выложили в социальные сети видео с подростками, карабкающимися по мосту. В результате дети ради селфи забрались на самую высокую точку объекта.

В "Мостотресте" добавили, что охраной моста занимаются сотрудники ФГУП "УВО Минтранса России". Они обходят территорию каждые два часа.

Ранее Piter.tv писал о том, что чиновники очистили Петербург от 60 незаконных торговых точек.

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