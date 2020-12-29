"Мостотрест" за год отмыл свыше 1,7 млн квадратных метров элементов переправ

В организации подводят итоги сезона работ.

"Мостотрест" подвел итоги сезона работ 2020 года, вспомнив, какие задачи сотрудники учреждения успели выполнить в течение года. Как сообщили в пресс-службе "Мостотреста", главные направления работы мостовиков – это ремонт и содержание переправ города.

Специалисты занимались очисткой и помывкой сооружений, восстанавливали деревянные элементы мостов, окрашивали металлические и железобетонные элементы. В работе были задействованы инженеры, проектировщики, кузнецы, водолазы, механики разводных мостов. Отмечается, что подрядные организации для содержания переправ "Мостотрест" не привлекал.

За год мостовики восстановили почти 9 "квадратов" дорожного покрытия, 1924 квадратных метра гранитной облицовки и 984 метра гранитных ступеней, а также 91 табличку и знак. Цифры чистки получились гораздо больше: специалисты очистили свыше 553 тысяч квадратных метров элементов конструкций и металлических конструкций, а также отмыли свыше 1,7 млн квадратных метров элементов конструкций. Мостовики не забыли и про окраску мостов (почти 35 тысяч "квадратов"), и про замену ламп освещения на переправах.

Также мы писали, что ямы на Литейном мосту заделали после жалоб водителей.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"