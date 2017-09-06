"Метрострою" не позволили отказаться от поручительства по кредиту в 750 миллионов

Арбитражный суд Петербурге не удовлетворил иск "Метростроя" к Связь-банку. Речь в заявлении шла о спорном подписании договора поручительства.

Бывший генеральный директор "Метростроя" Вадим Александров и его приемник Николай Александров не смогли добиться признания недействительным договора поручительства компании по кредиту на 750 миллионов рублей. Ответчиком в слушании был Связь-банк.

Приведшая к иску история началась в 2013 году. Тогда "Метрострой" поручился за дочернюю компанию при оформлении кредита в Связь-банке. Деньги в банк не вернули. От имени "Метростроя" договор подписывали первый замдиректора Владимир Харенков и главный бухгалтер Надежда Зубенко. Однако руководство не хочет признавать подписи. По мнению бывшего и действующего гендиректора, соглашения заключили без согласия собрания акционеров.

Однако Связь-банку удалось склонить суд на свою сторону. Так как они доказали, что документ подписал тогдашний замдиректора и нынешний генеральный Николай Александров.

Ранее суд признавал правоту Александровых. Однако кассация вернула дело в суд первой инстанции, который сегодня принял позицию банка, сообщает "Фонтанка".