"Лахта Центр" украсят георгиевской лентой 9 Мая

Подсветка будет украшать Северную столицу с 20:00 9 мая до 5:00 утра 10 мая.

Сегодня вечером, 9 мая, огромная георгиевская лента украсит "Лахта Центр". Праздничную инсталляцию включат в честь Дня Победы. Об этом сообщили в tg-канале небоскреба.

Подсветка будет украшать Северную столицу с 20:00 9 мая до 5:00 утра 10 мая. На видеозаписи можно увидеть, как будет выглядеть вечерняя инсталляция. Поверх голубого контура подсветки здания можно увидеть черно-оранжевую ленту.

Кроме того, фасады домов украшают инсталляции с изображениями героев Великой Отечественной войны.

Ранее на Piter.tv: около Михайловского сада проходит праздничный концерт "А город жил!".

Видео: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр