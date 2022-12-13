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"Лахта Центр" украсят георгиевской лентой 9 Мая

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Подсветка будет украшать Северную столицу с 20:00 9 мая до 5:00 утра 10 мая.

Сегодня вечером, 9 мая, огромная георгиевская лента украсит  "Лахта Центр".  Праздничную инсталляцию включат в честь Дня Победы. Об этом сообщили в tg-канале небоскреба.

Подсветка будет украшать Северную столицу с 20:00 9 мая до 5:00 утра 10 мая. На видеозаписи можно увидеть, как будет выглядеть вечерняя инсталляция.  Поверх голубого контура подсветки здания можно увидеть черно-оранжевую ленту.

Кроме того, фасады домов украшают инсталляции с изображениями героев Великой Отечественной войны.

Ранее на Piter.tv: около Михайловского сада проходит праздничный концерт "А город жил!".

Видео: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр

 

Теги: 9 мая, день победы, лахта центр, украсят георгиевской лентой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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