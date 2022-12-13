Около Михайловского сада проходит праздничный концерт "А город жил!"

Всем желающим предлагают нарисовать поздравительные открытки для ветеранов и блокадников.

Сегодня, 9 мая, на а сцене возле Михайловского замка проходит праздничный концерт "А город жил!". Многие петербуржцы пришли в сад с портретами своих предков, которые жили в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили "Невские Новости".

На сцену вышли десятки пар. Они вальсировали под легендарные песни 1940-х годов. Ведущими концерта стали солисты Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии и лауреаты международных конкурсов Анастасия Вишневская и Игорь Кроль.

За музыку отвечают духовой оркестр Войск национальной гвардии, ансамбль песни и танца "Белые ночи" Дома офицеров Западного военного округа, ансамбль "Казачья доля", воспитанники Суворовского училища и детские коллективы.

Всем желающим предлагают нарисовать поздравительные открытки для ветеранов и блокадников. Общая площадь мероприятия составляет 9,3 га.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге на Параде Победы торжественным строем прошли более 4 тысяч военнослужащих ЗВО.

Фото: Русский музей