"Конюшенное ведомство": петербургские власти балансируют между возможностью обвала здания и большими бюджетными вложениями

На реконструкцию "Конюшенного ведомства" претендуют сегодня пять организаций, однако минусы концепций каждой из них могут стать серьезным препятствием для начала строительных работ.

С 19 июля в Конюшенном ведомстве работает выставка, посвященная проектам компаний и структур, готовых взяться за реставрацию исторического памятника. Эксперты и сами петербуржцы пытаются разобраться в достоинствах и недостатках каждой концепции.

В Смольном пообещали до конца года определиться с судьбой Конюшенного ведомства, реконструкция которого на протяжении последних лет не может сдвинуться с мертвой точки. Все проекты инвесторов похожи и все имеют свои слабые стороны, которые могут повлиять не только на дефицит городского бюджета, но и на сохранность облика исторического памятника петровской эпохи.

Группа "Ярд" Андрея Кошкина планирует заключить концессионное соглашение с городом на 49 лет – именно за этот срок, по мнению специалистов компании, вложения в здание окупятся. Однако есть серьезные опасения, что концепция "Ярда" не жизнеспособна, а также экономически не выгодна для самого владельца компании Андрея Кошкина.

У Кошкина нет больших активов за душой, и есть сомнения в том, что он способен реализовать такой достаточно капиталоемкий проект. Возможно, у него есть партнер, который хочет зайти в проект, не афишируя себя предположил один из источников, знакомых с предпринимателем

Окупаемость проекта при минимальных заявленных вложениях в 3 млрд рублей возможна лишь в том случае, если вся площадь объекта будет задействована под коммерцию. Об этом заявил руководитель отдела рынков капитала и инвестиций в недвижимость компании Maris в ассоциации с CBRE Алексей Федоров.

Также градозащитников смутил проект "ярдовского" архитектора Рафаэля Даянова. Он хочет воспользоваться тем, что лишний грунт все равно придется убрать и предлагает построить амфитеатр. При этом Даянов соглашается с тем, что обустройство амфитеатра станет достаточно "резким внедрением" в зоне исторического памятника.

Самое большое вложение на 10 млрд рублей готова сделать компания "Старт Девелопмент". Но и тут не обошлось без подводных камней. Главной проблемой для общественников и специалистов в области сохранения исторического наследия стало желание инвестора построить подземный паркинг. Дело в том, что при слабом фундаменте здание может просто обвалиться. Плюс ко всему, "Старт Девелопмент" рассчитывает на более чем 2,5 млрд рублей дотаций со стороны города.

Около 3-4 млрд рублей на проект от города хочет получить "Тандем Истейт". Сама компания при этом собирается вложить не более 2 млрд рублей. Срок окупаемости модели, предложенной специалистами организации, достаточно большой – порядка 30 лет. Не на руку претенденту на "Конюшенное ведомство" играет и факт, что ранее компания уже успела нарушить требования законодательства об охране объектов культурного наследия. Речь идет о бывших казармах Новочеркасского полка, в которых был начат несанкционированный демонтаж перегородок и перекрытий три года назад.

Еще два кандидата на преобразование объекта завялены со стороны города. Главной сложностью станет то, что оба проекта будут финансироваться исключительно из городского бюджета. Архитекторы подконтрольного Смольному АО "Центр выставочных и музейных проектов" оценивают будущие вложения примерно в 3,4 млрд рублей. По задумке, на территории расположатся рестораны, магазины, выставочные площадки и тому подобное. А вот Государственный музей истории Санкт-Петербурга планирует полностью исключить размещение на территории таких коммерческих объектов, как магазины или отель. Правда, при таком раскладе на реконструкцию комплекса без возможности вернуть часть денег уйдет до 5 млрд рублей.

До конца года и новые инвесторы могут заявлять о своем желании участвовать в судьбе "Конюшенного ведомства".

Самосовершенствоваться можно без конца и получать заявки еще лет сто. Мы перед собой ставим задачу до конца текущего года собрать предложения и сформулировать объект, и уже с этим объектом двигаться. резюмировал председатель комитета по инвестициям Роман Голованов

По его словам, выставка – это лишь повод привлечь внимание и других инвесторов к памятнику. Провести торги по объекту планируется только в следующем году.

Фото: Диалог; Собака.ru