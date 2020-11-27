Каста выпустила клип про пытки и насилие со стороны силовиков в Белоруссии

Пользователи выразили уверенность, что свой клип музыканты посвятила событиям в Белоруссии.

Российская рэп-группа Каста выпустила клип на песню "Выходи гулять". Ролик на композицию с альбома "Об изъяне понятно" был опубликован 27 ноября на YouTube-канале коллектива.

В центре сюжета клипа сотрудник правоохранительных органов, который участвует в задержаниях людей на улице. После того, как он возвращается домой, мужчина замечает, что дочь не хочет с ним общаться, а на теле появляются кровоподтеки. Параллельно с тем, как на его теле появляются новые раны, зрители видят, как силовик наносит аналогичные увечья задержанным людям.

Многие пользователи в комментариях под записью выразили уверенность, что свой клип Каста посвятила событиям в Белоруссии, где уже более 100 дней люди выходят на улицу, выражая протест против избрания Александра Лукашенко. За время митингов огромное количество людей было задержано, не менее двух скончались.

Видео: YouTube / Каста