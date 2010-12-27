Еще одна авиакомпания начнет летать из Петербурга во Владивосток

Самолеты начнут летать с 4 декабря.

С 4 декабря авиарейсы Владивосток-Санкт-Петербург запускает авиакомпания "ИрАэро". На данный момент по данному маршруту летает только один перевозчик – "Уральские авиалинии". Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Начиная с 4 декабря, рейс РД-9341 будет выполняться по вторникам по маршруту Владивосток - Москва - Санкт- Петербург, по пятницам - по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Владивосток. пресс-служба краевой администрации

Базовый билет летят из Владивостока до Санкт-Петербурга и обратно, составляет 16,5 тыс. рублей в одну сторону, если лететь только до Москвы – 12,5 тысяч.

Ранее на Piter.TV: Николай Цискаридзе высказался о переименовании "Пулково".Фото: pixabay.com