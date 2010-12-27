Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге "Горилла парк" стал бесплатным для детей-инвалидов
Сегодня, 15:16
0
Shdaria
81

В Петербурге "Горилла парк" стал бесплатным для детей-инвалидов

0
 
 

В Петербурге, после инцидента с мальчиком-инвалидом, "Горилла парк" стал бесплатным для особенных детей.

Владелец "Горилла парка", Максим Левченко пообещал проверить работу менеджмента парка аттракционов из-за случая с семилетним ребенком-инвалидом. 

Левченко сообщил, что не согласен с действиями менеджера по отношению к особому ребенку. Кроме того, он заявил, что теперь для особенных детей парк всегда открыт и посещать его можно бесплатно. Этим поступком Максим Левченко хочет показать, что он согласен с тем, что действия менеджеров были категорически неправильными. 

Известно, что аппарат детского уполномоченного принял жалобу материли 7-летнего ребенка. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ребенка-инвалида попросили уйти с парка аттракционов.

Фото: "ВК" - "Gorilla Park || парк активного отдыха для всех"

Теги: горилла парк , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5